У МОЗ розповіли, з чим пов’язана стигматизація захворюваності на COVID-19

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Стигматизація захворюваності на COVID-19 наявна частіше у сільській місцевості. Люди бояться не самої хвороби, а інформації, що може стати відомою про хворих. Про це під час загальної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації повідомив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

"Те, що відбувається в регіонах та сільській місцевості - там відрізняється ситуація. Там стигма людей, хворих на коронавірус", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що це не пов’язано зі страхом самої хвороби.

"Люди бояться не скільки захворіти, скільки, що хтось приїде в протичумному костюмі, що сусід дізнається. І просто йдуть в аптеки за антибіотиками, не повідомляючи лікарів", - розповів Ляшко.

Він запевнив, що Міністерство організовує максимальну комунікацію на різних рівнях, щоб цього запобігти.

Раніше Ляшко повідомив, що Україна знаходиться на другому плато захворюваності на COVID-19.

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