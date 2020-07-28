Україна знаходиться на другому плато захворюваності на COVID-19 - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Кількість хворих на COVID-19 в Україні не зростає активними темпами. Країна знаходиться на другому плато. Про це під час загальної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Кількість не зростає активними темпами... Відбувається друге так зване плато”, — сказав Ляшко.
Він анонсував оприлюднення графіків захворюваності за регіонами, щоб було зрозуміло, чому поточні цифри хворих не вважають критичними.
Нагадаємо, що в Україні на ранок 28 липня зафіксовано вже 66 575 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків збільшилась — до понад 900.