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Україна знаходиться на другому плато захворюваності на COVID-19 - Ляшко

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Кількість хворих на COVID-19 в Україні не зростає активними темпами. Країна знаходиться на другому плато. Про це під час загальної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

“Кількість не зростає активними темпами... Відбувається друге так зване плато”, — сказав Ляшко.

Він анонсував оприлюднення графіків захворюваності за регіонами, щоб було зрозуміло, чому поточні цифри хворих не вважають критичними.

Нагадаємо, що в Україні на ранок 28 липня зафіксовано вже 66 575 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків збільшилась — до понад 900.

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