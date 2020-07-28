Украина находится на втором плато заболеваемости COVID-19 - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Количество больных COVID-19 в Украине не растет активными темпами. Страна находится на втором плато. Об этом во время общей встречи Европейской Бизнес Ассоциации сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Количество не растет активными темпами ... Происходит второе так называемое плато", - сказал Ляшко.
Он анонсировал обнародование графиков заболеваемости по регионам, чтобы было понятно, почему текущие цифры больных не считают критическими.
Напомним, что в Украине на утро 28 июля зафиксировано уже 66 575 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев увеличилась - до более 900.