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У МОЗ розповіли, як обрати сімейного лікаря

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КИЇВ. 23 березня. УНН. З 2 квітня українці зможуть обирати сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк, передає УНН з посиланням на МОЗ.

“2 квітня стартує національна кампанія „Лікар для кожної сім’ї“. Українці зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром”, — зазначив він.

Як пояснив Ковтонюк, підписання декларації — це, фактично, форма заяви. З її допомогою українці повідомлятимуть, що обрали саме цього лікаря і цей заклад. Інформація про вибір лікаря міститиметься в електронній системі охорони здоров’я.

Відтепер обирати лікаря можна у будь-якому закладі первинної допомоги незалежно від місця проживання або прописки. Заклади, які зможуть підписувати декларації з пацієнтами, можна буде впізнати за спеціальною позначкою — “Тут можна обрати свого лікаря”.

При цьому, кінцевого терміну підписання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі. Міністерство охорони здоров’я рекомендує не відкладати це на кінець року. Головне, щоб кожен обрав лікаря, якому довіряє, і під час наступного візиту підписав з ним декларацію.

З липня 2018 року Національна служба здоров’я України направлятиме гроші із загальних податків у медичний заклад лікарю, якого обрала конкретна людина.

Як обрати лікаря?

  • КРОК 1: Оберіть за вашими особистими критеріями заклад чи лікаря. Ви можете скористатися порадами знайомих або відвідати найближчі заклади та дізнатися про лікарів там.
  • КРОК 2: Перевірте, чи вже можна підписати декларацію у вибраному закладі. Вам у цьому допоможе наліпка “Тут можна обрати свого лікаря”.
  • КРОК 3: Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для дитини до 14 років — візьміть також свідоцтво про народження дитини.
  • КРОК 4: Зверніться у реєстратуру медзакладу та повідомте, що хочете підписати декларацію.
  • КРОК 5: Уповноважений працівник медзакладу (працівник реєстратури, медсестра або лікар) введе ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей код працівнику закладу.
  • КРОК 6: З електронної системи роздруковується декларація з вашими даними. Уважно перевірте, чи всі ваші дані правильні. Якщо потрібно, працівник закладу внесе зміни у системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший лишається у закладі.
  • КРОК 7: Працівник закладу підтверджує вашу декларацію електронним підписом і відправляє в електронну систему. Тепер ви в електронній системі охорони здоров’я, НСЗУ гарантовано направить гроші у ваш заклад і вашому лікарю з липня.

Нагадаємо, пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними для пацієнта після запровадження реформи. Держава покриє на 100% вартість цих послуг.

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