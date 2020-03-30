У МОЗ повідомили, які вікові групи найчастіше хворіють в Україні на COVID-19

КИЇВ. 30 березня. УНН. В Україні 22% хворих на COVID-19 мають вік від 50 до 59 років. Ще 21% - віком від 30 до 39 років. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.