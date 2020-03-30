У МОЗ повідомили, які вікові групи найчастіше хворіють в Україні на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Україні 22% хворих на COVID-19 мають вік від 50 до 59 років. Ще 21% - віком від 30 до 39 років. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми подивимося по віковій групі, то у відсотковому співвідношенні серед захворілих 22% - це люди віком від 50 до 59 років. 21% - це люди віком від 30 до 39 років і 20% - це люди від 40 до 49 років", - сказав Віктор Ляшко.
За даними Центру громадського здоров’я, тільки 5% хворих - це діти до 10 років, 4% пацієнтів мають вік від 10 до 20 років, 11% - від 20 до 30, 13% - від 60 до 70 і лише 3% - старше 80 років.
Нагадаємо, в Україні на COVID-19 частіше хворіють жінки.