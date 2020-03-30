В Україні на COVID-19 частіше хворіють жінки - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Україні на COVID-19 частіше хворіють жінки - 52% від загальної кількості. Про це повідомив на брифінгу в понеділок заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Більше хворіють в Україні наразі, за офіційною статистикою, жінки - 52% і чоловіки ми маємо 48%", - розповів Віктор Ляшко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ надали детальну статистику захворюваності на COVID-19 в Україні по вікових групах. А перед цим Ляшко назвав вікову категорію, яка найбільше хворіє COVID-19 в Україні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19.