В Украине на COVID-19 чаще болеют женщины - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Украине на COVID-19 чаще всего болеют женщины - 52% от общего количества. Об этом сообщил на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Больше всего болеют в Украине сейчас, по официальной статистике, женщины - 52% и мужчины мы 48%", - рассказал Виктор Ляшко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве предоставили подробную статистику заболеваемости COVID-19 в Украине по возрастным группам. А перед этим Ляшко назвал возрастную категорию, которая больше всего болеет COVID-19 в Украине.
Напомним, в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19.