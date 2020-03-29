У МОЗ назвали вікову категорію, яка найбільше хворіє COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Найбільше випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією, в Україні зафіксовано у людей вікової категорії від 31 до 60 років. Про це повідомив на брифінгу в неділю заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
"Якщо розглядати вікову структуру захворівших за минулу добу, то більше всього захворіло людей віком від 31 до 40 років - це 22% від усіх захворівших. Найбільша вікова група, якщо взяти по загальному розподілу, то 65% становлять люди віком від 31 до 60 років. На них приходиться 65% випадків від усіх інфікованих", - сказав Ляшко.
З його слів, в Україні є і випадки захворювання серед дітей до 10 років.
"Це 5,4% випадків серед усіх захворівших", - додав він.
Нагадаємо, станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19.