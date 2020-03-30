В Минздраве сообщили, какие возрастные группы чаще всего болеют в Украине на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Украине 22% больных COVID-19 имеют возраст от 50 до 59 лет. Еще 21% - в возрасте от 30 до 39 лет. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Если мы посмотрим по возрастной группе, то в процентном соотношении среди заболевших 22% - это люди в возрасте от 50 до 59 лет. 21% - это люди в возрасте от 30 до 39 лет и 20% - это люди от 40 до 49 лет", - сказал Ляшко.
По данным Центра общественного здоровья, только 5% больных - это дети до 10 лет, 4% пациентов имеют возраст от 10 до 20 лет, 11% - от 20 до 30, 13% - от 60 до 70 и только 3% - старше 80 лет.
Напомним, в Украине COVID-19 чаще болеют женщины.