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У МОЗ повідомили про дофінансування госпіталів для ветеранів

У МОЗ повідомили про дофінансування госпіталів для ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Госпіталі ветеранів війни найближчим часом дофінансують за програмою медичних гарантій. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

“Госпіталі ветеранів війни найближчим часом будуть дофінансовані за програмою медичних гарантій”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про заклади охорони здоров’я, які надають комплексну медичну допомогу українським захисникам.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я України Ірини Микичак, для забезпечення медичної допомоги українським захисникам у державі працює 30 госпіталів ветеранів війни, розгорнуто 6517 ліжок різного профілю. У 1 кварталі 2020 року їх фінансування здійснювалося за цільовою медичною субвенцією.

“А вже з квітня 28 обласних госпіталів, як і більшість закладів охорони здоров'я, перетворилися у комунальні некомерційні підприємства і уклали угоди з НСЗУ на три квартали 2020 року на загальну суму 377,065 млн грн при мінімальній потребі 648 млн грн. Таким чином, госпіталі недоотримали цьогоріч майже 272 млн грн. Наразі Міністерство охорони здоров'я проводить активну роботу, щоб ліквідувати дефіцит. Відтак, усі госпіталі матимуть можливість підписати додаткові угоди для дофінансування за програмою медичних гарантій. Додаткове фінансування буде з липня 2020 року”, — сказала Ірина Микичак.

Вона додала, що наступного тижня у МОЗ запланована зустріч з керівниками українських госпіталів ветеранів війни, де обговорюватимуться шляхи покращення функціонування цих закладів охорони здоров’я у 2020-2021 роках.

Нагадаємо, уряд направив понад 611 млн грн на компенсацію за житло ветеранам війни на Донбасі.

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