У МОЗ переконують, що епідемії гепатиту А в Україні немає
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я України заявляють, що на території країни епідемії гепатиту А немає, передає УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.
“В Україні зареєстрували спалах вірусного гепатиту А. Епідемії немає”, — йдеться у заяві.
У МОЗ переконують, що показники захворюваності 2017 року не перевищують середніх показників попередніх років.
“За 11 місяців 2017 року в Україні зареєстрували 29 спалахів вірусного гепатиту А, показники захворюваності не перевищили середніх багаторічних рівнів. Здебільшого спалахи були пов’язані з недотриманням заходів профілактики та порушенням протиепідемічного режиму на об’єктах, а також з недотриманням правил особистої гігієни самими хворими”, — йдеться у повідомленні.
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При цьому, у відомстві прокоментували ситуацію із спалахом гепатиту у Миколаєві.
“Захворіли 47 людей у Миколаєві та області. З них 6 дітей. Хворих госпіталізували до Миколаївської обласної інфекційної лікарні та Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Троє людей від госпіталізації відмовились
У більшості хворих форма перебігу захворювання середньої важкості, у двох людей, у тому числі в 1 дитини — форма перебігу важка. В стаціонарі залишаються 35 людей. Епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження питної води тривають”, — прокоментували у МОЗ.
Нагадаємо, за фактом масового зараження гепатитом у Миколаєві відкрита кримінальна справа.