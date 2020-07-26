У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

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КИЇВ. 26 липня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зареєстрована у Львівській області — 130, Івано-Франківській області – 88, Рівненській області – 81 та Закарпатській області — 67, а також в місті Києві — 95", — зазначив Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 67 дітей та 63 медиків

Нагадаємо, в Україні вже 64,8 тис. випадків COVID-19, за добу — 920.

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