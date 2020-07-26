В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 67 дітей та 63 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 920 осіб, з них 67 дітей та 63 медичних працівника. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 920 осіб, з них 67 дітей та 63 медичних працівників. Було госпіталізовано 174 особи. Зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 310 пацієнтів", - сказав Степанов.
За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 64 849, з них 4596 дітей, а також 8337 медичних працівників.
При цьому загалом одужало 35 807 осіб та 1 605 летальних випадків.
Нагадаємо, в Україні вже 64,8 тис. випадків COVID-19, за добу — 920.