В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 67 детей и 63 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 920 человек, из них 67 детей и 63 медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 920 человек, из них 67 детей и 63 медицинских работников. Были госпитализированы 174 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом выздоровели 310 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 64849, из них 4596 детей, а также 8337 медицинских работников.
При этом в целом выписаны 35807 человек и 1605 летальных случаев.
Напомним, в Украине уже 64,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 920.