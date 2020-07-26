В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 130, Ивано-Франковской области - 88, Ровенской области - 81 и Закарпатской области - 67, а также в Киеве - 95", - отметил Степанов.
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Напомним, в Украине уже 64,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 920.