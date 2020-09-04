У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Найбільше нових випадків за останню добу захворюваності на COVID-19 зареєстровано: у Харківській області – 371, у місті Києві - 319, в Одеській області – 225, у Тернопільській області – 204, у Львівській області – 196, у Чернівецькій області – 162 та в Івано-Франківській області - 163", - зазначив він.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 130951 випадок коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2723, одужало — 60613 осіб (+937 за добу), померло через наслідки хвороби — 2761 особа (+51 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька обл — 4269 (+75);

▪️ Волинська обл — 5723 (+61);

▪️ Дніпропетровська обл — 2570 (+52);

▪️ Донецька обл — 1576 (+27);

▪️ Житомирська обл — 3550 (+79);

▪️ Закарпатська обл — 7888 (+100);

▪️ Запорізька обл — 1768 (+60);

▪️ Івано-Франківська обл — 9845 (+160);

▪️ Кіровоградська обл — 841 (+8);

▪️ м. Київ — 14477 (+319);

▪️ Київська обл — 6017 (+86);

▪️ Львівська обл — 15312 (+196);

▪️ Луганська обл — 393 (+20);

▪️ Миколаївська обл — 1446 (+74);

▪️ Одеська обл — 8038 (+225);

▪️ Полтавська обл — 886 (+31);

▪️ Рівненська обл — 9535 (+59);

▪️ Сумська обл — 1680 (+51);

▪️ Тернопільська обл — 6841 (+204);

▪️ Харківська обл — 10312 (+371);

▪️ Херсонська обл — 444 (+9);

▪️ Хмельницька обл — 2848 (+108);

▪️ Чернівецька обл — 10786 (+162);

▪️ Черкаська обл — 1756 (+86);

▪️ Чернігівська обл — 2150 (+100).

Як повідомлялося раніше в УНН, за добу в Україні зафіксовано два "коронавірусні" антирекорди.