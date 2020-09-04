У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 була зафіксована у Харківській області та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Найбільше нових випадків за останню добу захворюваності на COVID-19 зареєстровано: у Харківській області – 371, у місті Києві - 319, в Одеській області – 225, у Тернопільській області – 204, у Львівській області – 196, у Чернівецькій області – 162 та в Івано-Франківській області - 163", - зазначив він.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 130951 випадок коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2723, одужало — 60613 осіб (+937 за добу), померло через наслідки хвороби — 2761 особа (+51 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька обл — 4269 (+75);
▪️ Волинська обл — 5723 (+61);
▪️ Дніпропетровська обл — 2570 (+52);
▪️ Донецька обл — 1576 (+27);
▪️ Житомирська обл — 3550 (+79);
▪️ Закарпатська обл — 7888 (+100);
▪️ Запорізька обл — 1768 (+60);
▪️ Івано-Франківська обл — 9845 (+160);
▪️ Кіровоградська обл — 841 (+8);
▪️ м. Київ — 14477 (+319);
▪️ Київська обл — 6017 (+86);
▪️ Львівська обл — 15312 (+196);
▪️ Луганська обл — 393 (+20);
▪️ Миколаївська обл — 1446 (+74);
▪️ Одеська обл — 8038 (+225);
▪️ Полтавська обл — 886 (+31);
▪️ Рівненська обл — 9535 (+59);
▪️ Сумська обл — 1680 (+51);
▪️ Тернопільська обл — 6841 (+204);
▪️ Харківська обл — 10312 (+371);
▪️ Херсонська обл — 444 (+9);
▪️ Хмельницька обл — 2848 (+108);
▪️ Чернівецька обл — 10786 (+162);
▪️ Черкаська обл — 1756 (+86);
▪️ Чернігівська обл — 2150 (+100).
Як повідомлялося раніше в УНН, за добу в Україні зафіксовано два "коронавірусні" антирекорди.