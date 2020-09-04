В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 было зафиксировано в Харьковской области и в городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Больше всего новых случаев за последние сутки заболеваемости COVID-19 зарегистрировано: в Харьковской области - 371, в городе Киеве - 319, в Одесской области - 225, в Тернопольской области - 204, во Львовской области - 196, в Черновицкой области - 162 и в Ивано-Франковской области - 163", - отметил он.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зафиксировано 130951 случай коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 2723, выздоровели - 60613 человек (+937 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2761 человек (+51 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая обл - 4269 (+75);
▪️ Волынская обл - 5723 (+61);
▪️ Днепропетровская обл - 2570 (+52);
▪️ Донецкая обл - 1576 (+27);
▪️ Житомирская обл - 3550 (+79);
▪️ Закарпатская обл - 7888 (100);
▪️ Запорожская обл - 1768 (60);
▪️ Ивано-Франковская обл - 9845 (+160);
▪️ Кировоградская обл - 841 (8);
▪️ г. Киев - 14477 (+319);
▪️ Киевская обл - 6017 (+86);
▪️ Львовская обл - 15312 (+196);
▪️ Луганская обл - 393 (+20);
▪️ Николаевская обл - 1446 (+74);
▪️ Одесская обл - 8038 (+225);
▪️ Полтавская обл - 886 (31);
▪️ Ровенская обл - 9535 (+59);
▪️ Сумская обл - 1680 (+51);
▪️ Тернопольская обл - 6841 (+204);
▪️ Харьковская обл - 10312 (+371);
▪️ Херсонская обл - 444 (+9);
▪️ Хмельницкая обл - 2848 (+108);
▪️ Черновицкая обл - 10786 (+162);
▪️ Черкасская обл - 1756 (+86);
▪️ Черниговская обл - 2150 (100).
Как сообщалось ранее в УНН, за сутки в Украине зафиксировано два "коронавирусных" антирекорда.