У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювань на COVID-19 зареєстрована у Львівській області, Закарпатській області та місті Києві. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області — 144, Закарпатській області — 83 та місті Києві — 63”, — зазначив він.
Додамо, згідно з даними Telegram-каналу "Коронавірус у регіонах", наразі хворобу виявлено:
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- Вінницька область — 1 979 (+12)
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- Волинська область — 2 788 (+36)
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- Дніпропетровська область — 1 116 (+1)
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- Донецька область — 686 (+5)
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- Житомирська область — 1 469 (+1)
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- Закарпатська область — 3 458 (+83)
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- Запорізька область — 598 (+1)
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- Івано-Франківська область — 2 744 (+44)
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- Кіровоградська область — 663 (+4)
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- м. Київ — 5 665 (+63)
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- Київська область — 2 809 (+20)
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- Львівська область — 6 445 (+144)
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- Луганська область — 85 (+1)
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- Миколаївська область — 461 (0)
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- Одеська область — 1 919 (+36)
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- Полтавська область — 325 (+1)
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- Рівненська область — 4 228 (+38)
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- Сумська область — 321 (0)
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- Тернопільська область — 2 108 (+7)
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- Харківська область — 2 416 (+45)
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- Херсонська область — 196 (0)
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- Хмельницька область — 842 (0)
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- Чернівецька область — 5 032 (+14)
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- Черкаська область — 678 (+8)
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- Чернігівська область — 576 (0)
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Нагадаємо, в Україні вже 49,6 тис. випадків COVID-19, за добу — 564.