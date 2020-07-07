У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

“Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області — 144, Закарпатській області — 83 та місті Києві — 63”, — зазначив він.

Додамо, згідно з даними Telegram-каналу "Коронавірус у регіонах", наразі хворобу виявлено:



Вінницька область — 1 979 (+12)



Волинська область — 2 788 (+36)



Дніпропетровська область — 1 116 (+1)



Донецька область — 686 (+5)



Житомирська область — 1 469 (+1)



Закарпатська область — 3 458 (+83)



Запорізька область — 598 (+1)



Івано-Франківська область — 2 744 (+44)



Кіровоградська область — 663 (+4)



м. Київ — 5 665 (+63)



Київська область — 2 809 (+20)



Львівська область — 6 445 (+144)



Луганська область — 85 (+1)



Миколаївська область — 461 (0)



Одеська область — 1 919 (+36)



Полтавська область — 325 (+1)



Рівненська область — 4 228 (+38)



Сумська область — 321 (0)



Тернопільська область — 2 108 (+7)



Харківська область — 2 416 (+45)



Херсонська область — 196 (0)



Хмельницька область — 842 (0)



Чернівецька область — 5 032 (+14)



Черкаська область — 678 (+8)



Чернігівська область — 576 (0)



Нагадаємо, в Україні вже 49,6 тис. випадків COVID-19, за добу — 564.