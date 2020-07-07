В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболеваний COVID-19 зарегистрировано во Львовской области, Закарпатской области и городе Киеве. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 144, Закарпатской области - 83 и городе Киеве - 63", - отметил он.
Добавим, по данным Telegram-канала "Коронавирус в регионах", на данный момент болезнь выявлена:
-
- Винницкая область - 1979 (+12)
-
- Волынская область - 2788 (+36)
-
- Днепропетровская область - 1116 (1)
-
- Донецкая область - 686 (+5)
-
- Житомирская область - 1469 (1)
-
- Закарпатская область - 3458 (+83)
-
- Запорожская область - 598 (+1)
-
- Ивано-Франковская область - 2744 (+44)
-
- Кировоградская область - 663 (+4)
-
- г. Киев - 5665 (+63)
-
- Киевская область - 2809 (+20)
-
- Львовская область - 6445 (+144)
-
- Луганская область - 85 (1)
-
- Николаевская область - 461 (0)
-
- Одесская область - 1919 (+36)
-
- Полтавская область - 325 (+1)
-
- Ровенская область - 4228 (+38)
-
- Сумская область - 321 (0)
-
- Тернопольская область - 2108 (7)
-
- Харьковская область - 2416 (45)
-
- Херсонская область - 196 (0)
-
- Хмельницкая область - 842 (0)
-
- Черновицкая область - 5032 (+14)
-
- Черкасская область - 678 (8)
-
- Черниговская область - 576 (0)
-
Напомним, в Украине уже 49,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 564.