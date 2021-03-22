У МОЗ анонсували початок вакцинації людей, які старші за 80 років

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“Починаючи з 29-30 березня ми плануємо почати вакцинацію людей, які старші за 80 років, які попередньо записались до листа очікування у додатку „Дія“ або через контакт-центр МОЗ, або за допомогою сімейних лікарів, які формують відповідні списки щодо людей, старших за 80, який треба вакцинувати”, — сказав міністр.

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Зі слів Степанова, таким чином, поступово МОЗ збільшує охоплення, додає різні категорії громадян для того, щоб розширити процес вакцинації.

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За інформацією МОЗ, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 111 тисяч людей, з них 2,7 тисячі щеплень за добу. Записалися у чергу на вакцинацію майже 310 тисяч українців.