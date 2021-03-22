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У МОЗ анонсували початок вакцинації людей, які старші за 80 років

У МОЗ анонсували початок вакцинації людей, які старші за 80 років

Київ • УНН

 • 17204 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. В рамках другого етапу всеукраїнської вакцинації, наступного тижня в Україні планується почати вакцинацію людей, які старші за 80 років. Про це сказав на брифінгу в понеділок міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Починаючи з 29-30 березня ми плануємо почати вакцинацію людей, які старші за 80 років, які попередньо записались до листа очікування у додатку „Дія“ або через контакт-центр МОЗ, або за допомогою сімейних лікарів, які формують відповідні списки щодо людей, старших за 80, який треба вакцинувати”, — сказав міністр.

Деталі

Зі слів Степанова, таким чином, поступово МОЗ збільшує охоплення, додає різні категорії громадян для того, щоб розширити процес вакцинації.

Довідково

За інформацією МОЗ, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 111 тисяч людей, з них 2,7 тисячі щеплень за добу. Записалися у чергу на вакцинацію майже 310 тисяч українців.

Українські Національні Новини

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