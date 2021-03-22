В Минздраве анонсировали начало вакцинации людей, старше 80 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В рамках второго этапа всеукраинской вакцинации, на следующей неделе в Украине планируется начать вакцинацию людей, старше за 80 лет. Об этом сказал на брифинге в понедельник министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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“Начиная с 29-30 марта мы планируем начать вакцинацию людей, старше 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении „Дия“ или через контакт-центр Минздрава, или с помощью семейных врачей, которые формируют соответствующие списки в отношении людей, старше 80, которых надо вакцинировать”, — сказал министр.
Детали
По словам Степанова, таким образом, постепенно Минздрав увеличивает охват, добавляет различные категории граждан для того, чтобы расширить процесс вакцинации.
Справка
По информации Минздрава, в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 111 тысяч человек, из них 2,7 тысячи прививок в сутки. Записались в очередь на вакцинацию почти 310 тысяч украинцев.