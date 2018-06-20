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У Москві затримали чиновницю за підозрою в шпигунстві на користь Румунії

У Москві затримали чиновницю за підозрою в шпигунстві на користь Румунії

Київ • УНН

 • 7923 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Москві затримали члена правління енергетичної компанії "Інтер РАО" Карину Цуркан за підозрою в шпигунстві на користь Румунії. Про це повідомляє УНН з посиланням на "ТАСС".

"Топ-менеджер" Інтер РАО "Цуркан підозрюється в шпигунстві на користь Румунії", - повідомило джерело агентства.

Так, Лефортовський суд обрав стосовно Цуркан Карини Валеріївни запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк до 13 серпня. У суді відмовилися коментувати подробиці кримінальної справи зв'язку з тим, що воно має гриф "секретно". Мосміськсуд розгляне апеляційну скаргу на арешт Цуркан.

Офіційного підтвердження слідчих органів і з боку компанії немає.

Нагадаємо, Президент Австрії Александер ван дер Беллен і канцлер Себастьян Курц зажадали від Берліна пояснень з приводу багаторічної шпигунської діяльності з боку німецької Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), яка велася на австрійській території.

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