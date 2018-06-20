У Москві затримали чиновницю за підозрою в шпигунстві на користь Румунії

"Топ-менеджер" Інтер РАО "Цуркан підозрюється в шпигунстві на користь Румунії", - повідомило джерело агентства.



Так, Лефортовський суд обрав стосовно Цуркан Карини Валеріївни запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк до 13 серпня. У суді відмовилися коментувати подробиці кримінальної справи зв'язку з тим, що воно має гриф "секретно". Мосміськсуд розгляне апеляційну скаргу на арешт Цуркан.



Офіційного підтвердження слідчих органів і з боку компанії немає.



Нагадаємо, Президент Австрії Александер ван дер Беллен і канцлер Себастьян Курц зажадали від Берліна пояснень з приводу багаторічної шпигунської діяльності з боку німецької Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), яка велася на австрійській території.



