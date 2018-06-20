В Москве задержали чиновницу по подозрению в шпионаже в пользу Румынии

"Топ-менеджер "Интер РАО" Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Румынии", - сообщил источник агентства.



Так, Лефортовский суд избрал в отношении Цуркан Карины Валерьевны меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. В суде отказались комментировать подробности уголовного дела связи с тем, что оно имеет гриф "секретно". Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Цуркан.



Официального подтверждения следственных органов и со стороны компании нет.



Напомним, Президент Австрии Александер ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц потребовали от Берлина объяснений по поводу многолетней шпионской деятельности со стороны немецкой Федеральной разведывательной службы Германии (BND), которая велась на австрийской территории.



