У Москві шукали пацієнтку з підозрою на коронавірус, яка втекла з-під карантину

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Москві з інфекційної лікарні у Комунарці втекла пацієнтка з підозрою на коронавірусну інфекцію. Пізніше її знайшли у своїй квартирі. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.