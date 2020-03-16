У Москві шукали пацієнтку з підозрою на коронавірус, яка втекла з-під карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Москві з інфекційної лікарні у Комунарці втекла пацієнтка з підозрою на коронавірусну інфекцію. Пізніше її знайшли у своїй квартирі. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.
Повідомляється, що первинний аналіз на коронавірус у пацієнтки дав позитивний результат. За порушення карантину їй може загрожувати суд і примусове розміщення на карантині на невизначений термін.
Пізніше поліцейські знайшли пацієнтку-втікачку у її квартирі в Кунцево і повернули в лікарню.
Зазначається також, що у лікарні в Комунарці знаходяться 312 пацієнтів, у 17 з них - підтвердили зараження коронавірусом. Напередодні звідти виписали 52 людини, які провели в карантині два тижні, їх тести дали негативний результат.
У Росії підтверджено 63 випадки зараження коронавірусом нового типу, 33 з них - в Москві.
Як повідомлялося раніше в УНН, суд Петербурга постановив примусово ізолювати пацієнтку, яка втекла з коронавірусного карантину.
Нагадаємо, у Румунії шукали жінку, яка втекла з-під коронавірусного карантину.