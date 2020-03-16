В Москве искали пациентку с подозрением на коронавирус, сбежавшую из-под карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Москве из инфекционной больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Позже ее нашли в своей квартире. Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует УНН.
Сообщается, что первичный анализ на коронавирус у пациентки дал положительный результат. За нарушение карантина ей может грозить суд и принудительное размещение на карантине на неопределенный срок.
Позже полицейские нашли сбежавшую пациентку в ее квартире в Кунцево и вернули в больницу.
Отмечается также, что в больнице в Коммунарке находятся 312 пациентов, у 17 из них - подтвердили заражение коронавирусом. Накануне оттуда выписали 52 человека, которые провели в карантине две недели, их тесты дали отрицательный результат.
В России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом нового типа, 33 из них - в Москве.
Как сообщалось ранее в УНН, суд Петербурга постановил принудительно изолировать пациентку, которая сбежала из коронавирусного карантина.
Напомним, в Румынии искали женщину, которая сбежала из-под коронавирусного карантина.