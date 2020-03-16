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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104039 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106711 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108661 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107349 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 13:05 • 101683 просмотра

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В Москве искали пациентку с подозрением на коронавирус, сбежавшую из-под карантина

В Москве искали пациентку с подозрением на коронавирус, сбежавшую из-под карантина

Киев  •  УНН

 • 11667 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Москве из инфекционной больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Позже ее нашли в своей квартире. Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует УНН.

Сообщается, что первичный анализ на коронавирус у пациентки дал положительный результат. За нарушение карантина ей может грозить суд и принудительное размещение на карантине на неопределенный срок.

Позже полицейские нашли сбежавшую пациентку в ее квартире в Кунцево и вернули в больницу.

Отмечается также, что в больнице в Коммунарке находятся 312 пациентов, у 17 из них - подтвердили заражение коронавирусом. Накануне оттуда выписали 52 человека, которые провели в карантине две недели, их тесты дали отрицательный результат.

В России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом нового типа, 33 из них - в Москве.

Как сообщалось ранее в УНН, суд Петербурга постановил принудительно изолировать пациентку, которая сбежала из коронавирусного карантина.

Напомним, в Румынии искали женщину, которая сбежала из-под коронавирусного карантина.

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