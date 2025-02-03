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У москві спалахнув павільйон вднх з музеєм слов'янської писемності

У москві спалахнув павільйон вднх з музеєм слов'янської писемності

Київ • УНН

 • 78110 перегляди

На території вднх у москві загорівся павільйон №58, де розташований музей слов'янської писемності. З будівлі йде чорний дим, 13 людей евакуювалися, площа пожежі - 20 кв.м.

3 лютого у столиці рф, на території вднх, спалахнула пожежа. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС, передає УНН.

За даними місцевих медіа, займання сталося на першому поверсі павільйону №58, де розташований музей, присвячений слов’янській писемності. На місце прибули рятувальники, площа займання — 20 кв. Попри інцидент, відвідувачів закладів громадського харчування поблизу не евакуювали.

Ми нічого не знаємо, ніхто не повідомляв про пожежу. Поки що все спокійно, люди ходять вулицями

- розповіла журналістам працівниця ресторану неподалік.

З будівлі вириваються густі клуби чорного диму, а вогонь охопив перший поверх. Дим видно за кілька кілометрів. Пожежа сталася в колишньому павільйоні, де проводили демонтаж конструкцій. На момент загоряння всередині перебували 13 людей, усі вони встигли евакуюватися.

Нагадаємо

У волгоградській області рф на Волгоградського нафтопереробному заводі виникла пожежа під час падіння уламків дрона. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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