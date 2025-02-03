3 февраля в столице рф, на территории вднх, вспыхнул пожар. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, передает УНН.

По данным местных медиа, возгорание произошло на первом этаже павильона №58, где расположен музей, посвященный славянской письменности. На место прибыли спасатели, площадь возгорания - 20 кв. Несмотря на инцидент, посетителей заведений общественного питания поблизости не эвакуировали.

Мы ничего не знаем, никто не сообщал о пожаре. Пока что все спокойно, люди ходят по улицам - рассказала журналистам работница ресторана неподалеку.

Из здания вырываются густые клубы черного дыма, а огонь охватил первый этаж. Дым видно за несколько километров. Пожар произошел в бывшем павильоне, где проводили демонтаж конструкций. На момент возгорания внутри находились 13 человек, все они успели эвакуироваться.

Напомним,

В волгоградской области рф на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар при падении обломков дрона.