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В москве загорелся павильон вднх с музеем славянской письменности

В москве загорелся павильон вднх с музеем славянской письменности

Киев  •  УНН

 • 2579 просмотра

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На территории вднх в москве загорелся павильон №58, где расположен музей славянской письменности. Из здания идет черный дым, 13 человек эвакуировались, площадь пожара - 20 кв.м.

3 февраля в столице рф, на территории вднх, вспыхнул пожар. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, передает УНН.

По данным местных медиа, возгорание произошло на первом этаже павильона №58, где расположен музей, посвященный славянской письменности. На место прибыли спасатели, площадь возгорания - 20 кв. Несмотря на инцидент, посетителей заведений общественного питания поблизости не эвакуировали.

Мы ничего не знаем, никто не сообщал о пожаре. Пока что все спокойно, люди ходят по улицам

- рассказала журналистам работница ресторана неподалеку.

Из здания вырываются густые клубы черного дыма, а огонь охватил первый этаж. Дым видно за несколько километров. Пожар произошел в бывшем павильоне, где проводили демонтаж конструкций. На момент возгорания внутри находились 13 человек, все они успели эвакуироваться.

Напомним,

В волгоградской области рф на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар при падении обломков дрона. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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