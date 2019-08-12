У Москві після аварії загорілася і вибухнула Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Москві електромобіль Tesla зіткнувся з вантажівкою “Газель” на 42-му км МКАД і згорів. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах, передає УНН.
“Вантажівка і легковий електромобіль Tesla зіткнулися на внутрішній стороні 42-го км МКАД. В результаті події Tesla загорілася і вигоріла повністю”, — розповів співрозмовник агентства.
За словами джерела, в результаті аварії постраждали троє.
“За попередніми даними, серед них і власник елітного транспортного засобу — глава компанії” Арікапітал “Олексій Третьяков. Всі постраждалі отримали травми в результаті ДТП, а не пожежі”, — додало джерело.
У той же час, за інформацією очевидців і ЗМІ, Tesla, що зайнялася, після зіткнення вибухнула. Підтвердження цього можна помітити і на відео, поширеному в мережі Instagram.
Авария на МКАД и пожар Car exident and fire on ring road around Moscow (MKAD) 10 августа, 21:00, внутренняя сторона МКАД в районе поселка Мосрентген. Службы вызваны Говорят, Тесла загорелась... #авария #авариянамкад #пожар #пожарнамкад #горитмашина #горитмашинанамкад #мкад #мосрентген #fire #carexident #caronfire #mkad #moscow #moscowmkad #тесла #теслазагорелась #tesla #teslaonfire
Як повідомляв УНН, в Румунії при ДТП постраждала 21 людина.