У Москві після аварії загорілася і вибухнула Tesla

“Вантажівка і легковий електромобіль Tesla зіткнулися на внутрішній стороні 42-го км МКАД. В результаті події Tesla загорілася і вигоріла повністю”, — розповів співрозмовник агентства.

За словами джерела, в результаті аварії постраждали троє.

“За попередніми даними, серед них і власник елітного транспортного засобу — глава компанії” Арікапітал “Олексій Третьяков. Всі постраждалі отримали травми в результаті ДТП, а не пожежі”, — додало джерело.

У той же час, за інформацією очевидців і ЗМІ, Tesla, що зайнялася, після зіткнення вибухнула. Підтвердження цього можна помітити і на відео, поширеному в мережі Instagram.

Як повідомляв УНН, в Румунії при ДТП постраждала 21 людина.