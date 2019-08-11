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У Румунії при ДТП постраждала 21 людина

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Через ДТП у Валя Олтулуй у Румунії 21 людина отримала пошкодження, 13 доставлені в лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на realitatea.

Через отримані травми 13 особам була надана медична допомога. Зокрема, одного потерпілого транспортували в лікарню вертольотом.

За попередньою інформацією, під час руху зіштовхнулися автомобіль та мікроавтобус. Наразі рух залишається заблокований.

Як повідомляв УНН, кількість жертв ДТП у Танзанії зросла до 64.

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