Вибух бензовоза у Танзанії: кількість жертв зросла до 64
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Внаслідок ДТП у Танзанії кількість загиблих зросла до 64, пораненим надають лікарську допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Citizen.
Внаслідок ДТП у Танзанії, під час якої вибухнув бензовоз, загинули 64 людини й 70 отримали поранення. Постраждалих доправили в лікарі міста Дар-ес-Салаам та Морогоро.
Повідомляється, що коли з цистерни текло паливо, місцеві жителі почали його збирати в підручні посудини. Президент країни закликав співгромадян припинити практику крадіжки палива з цистерн, що є поширеним явищем у країні й цього разу призвело до трагічних наслідків.
Через трагедію в країні оголошена жалоба до понеділка.
Як повідомляв УНН, вибух бензовоза у Танзанії стався 10 серпня. У результаті щонайменше 61 людина загинула.