Взрыв бензовоза в Танзании: число жертв возросло до 64
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В результате ДТП в Танзании число погибших возросло до 64, раненым оказывают врачебную помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Citizen.
В результате ДТП в Танзании, во время которой взорвался бензовоз, погибли 64 человека и 70 получили ранения. Пострадавших доставили в врачи города Дар-эс-Салам и Морогоро.
Сообщается, что когда из цистерны текло топливо, местные жители начали его собирать в подручные сосуды. Президент страны призвал сограждан прекратить практику воровства топлива из цистерн, что является распространенным явлением в стране и на этот раз привело к трагическим последствиям.
Из-за трагедии в стране объявлен траур до понедельника.
Как сообщал УНН, взрыв бензовоза в Танзании произошел 10 августа. В результате по меньшей мере 61 человек погиб.