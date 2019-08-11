В Румынии при ДТП пострадал 21 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Из-за ДТП в Валя Олтулуй в Румынии 21 человек получил повреждения, 13 доставлены в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на realitatea.
Из-за полученных травм 13 людям была оказана медицинская помощь. В частности, одного пострадавшего транспортировали в больницу на вертолете.
По предварительной информации, во время движения столкнулись автомобиль и микроавтобус. Сейчас движение остается заблокированым.
Как сообщал УНН, количество жертв ДТП в Танзании возросло до 64.