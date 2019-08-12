В Москве после аварии загорелась и взорвалась Tesla
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Москве электромобиль Tesla столкнулся с грузовиком “Газель” на 42-м км МКАД и сгорел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает УНН.
“Грузовик и легковой электромобиль Tesla столкнулись на внутренней стороне 42-го км МКАД. В результате происшествия Tesla загорелась и выгорела полностью”, — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, в результате аварии пострадали трое.
“По предварительным данным, среди них и владелец элитного транспортного средства — глава компании „Арикапитал“ Алексей Третьяков. Все пострадавшие получили травмы в результате ДТП, а не пожара”, — добавил источник.
В то же время, по информации очевидцев и СМИ, загоревшаяся Tesla после столкновения взорвалась. Подтверждение этого можно заметить и на видео, распространенном в сети Instagram.
Авария на МКАД и пожар Car exident and fire on ring road around Moscow (MKAD) 10 августа, 21:00, внутренняя сторона МКАД в районе поселка Мосрентген. Службы вызваны Говорят, Тесла загорелась ... # авария # авариянамкад # пожар # пожарнамкад # горитмашина # горитмашинанамкад # мкад # Мосрентген #fire #carexident #caronfire #mkad #moscow #moscowmkad # тесла # теслазагорелась #tesla #teslaonfire
Как сообщал УНН, в Румынии при ДТП пострадал 21 человек.