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6 марта, 19:19 • 132607 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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В Москве после аварии загорелась и взорвалась Tesla

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В Москве электромобиль Tesla столкнулся с грузовиком “Газель” на 42-м км МКАД и сгорел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает УНН.

“Грузовик и легковой электромобиль Tesla столкнулись на внутренней стороне 42-го км МКАД. В результате происшествия Tesla загорелась и выгорела полностью”, — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в результате аварии пострадали трое.

“По предварительным данным, среди них и владелец элитного транспортного средства — глава компании „Арикапитал“ Алексей Третьяков. Все пострадавшие получили травмы в результате ДТП, а не пожара”, — добавил источник.

В то же время, по информации очевидцев и СМИ, загоревшаяся Tesla после столкновения взорвалась. Подтверждение этого можно заметить и на видео, распространенном в сети Instagram.

Как сообщал УНН, в Румынии при ДТП пострадал 21 человек.

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