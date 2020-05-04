У Молдові збираються відзначати 9 травня, але без "Безсмертного полку"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Молдові планують проводити всі заходи до 9 травня, за винятком "Безсмертного полку", через пандемію COVID-19. Про це під час двосторонньої відеоконференції з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком сказав президент Республіки Молдова Ігор Додон, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
"У нас таких серйозних своїх Збройних сил немає. Не розвивали ми останнім часом. Але ми щороку проводили "Безсмертний полк". З урахуванням пандемії, це додаткові ризики, ми ухвалили рішення, що будемо проводити абсолютно всі заходи, за винятком "Безсмертного полку", - сказав Ігор Додон, розповідаючи про заходи до Дня перемоги і про те, що парад в цей день зазвичай не проводиться.
За його словами, в Молдові наразі виявлено 4121 випадок зараження COVID-19. Уже 1,5 тис. осіб одужали, померло 128 громадян.
"Але ми ще з 15 березня ввели деякі обмеження. Звичайно, для економіки, соціального життя це дуже сильний удар. У нас вони закінчуються 15 травня, і продовжувати далі ці обмеження, швидше за все, не будемо", - сказав Ігор Додон.
Нагадаємо, Лукашенко відмовився скасовувати парад на 9 травня, оскільки вважає, що тоді скажуть, що вони злякалися.