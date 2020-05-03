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Скажут, что испугались: Лукашенко отказался отменять парад на 9 мая

Киев • УНН

 • 16042 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Мы не можем отменить парад. Просто не можем ... подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Скажут, что испугались: Лукашенко отказался отменять парад на 9 мая

"... мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны - ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. и подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого - скажут, что испугались", - заявил Лукашенко.

Вместе с тем он предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо".

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - подчеркнул президент Беларуси.

По его словам, среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных Сил.

"Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хотя они и первыми потребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тянуть не надо", - сказал Президент.

Кроме того, по словам Лукашенко, отдельные российские депутаты и сенаторы также выразили желание посетить парад в Минске.

"Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - заверил белорусский лидер.

В целом Лукашенко уверен, что парад - это не не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие.

Напомним, Президент Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия из-за эпидемии коронавируса.

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