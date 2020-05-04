В Молдове собираются отмечать 9 мая, но без “Бессмертного полка”

“У нас таких серьезных своих Вооруженных сил нет. Не развивали мы в последнее время. Но мы каждый год проводили "Бессмертный полк". С учетом пандемии, это дополнительные риски, мы приняли решение, что будем проводить абсолютно все мероприятия, за исключением "Бессмертного полка", - сказал Игорь Додон, рассказывая о мероприятиях ко Дню победы и о том, что парад в этот день обычно не проводится.

По его словам, в Молдове в настоящий момент выявлен 4121 случай заражения COVID-19. Уже 1,5 тыс. человек выздоровели, умерли 128 граждан.

"Но мы еще с 15 марта ввели некоторые ограничения. Конечно, для экономики, социальной жизни это очень сильный удар. У нас они заканчиваются 15 мая, и продлевать дальше эти ограничения, скорее всего, не будем", - сказал Игорь Додон.

Напомним, Лукашенко отказался отменять парад на 9 мая, поскольку считает, что тогда скажут, что они испугались.



