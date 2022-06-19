У Молдові заборонили показувати російські новини

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Президент Молдови Мая Санду підписала закон про інформаційну безпеку, що забороняє новинний і аналітичний контент з країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення. До таких країн належить і росія, яка підписала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, але не ратифікувала її.

За словами Віцу, закон буде опублікований і набуде чинності наступного тижня, після чого за поширення дезінформації і контенту, що вводить в оману, діятимуть штрафи аж до тимчасового блокування ЗМІ.

Під дезінформацією в законі мається на увазі "навмисне поширення неправдивої інформації, створеної для спричинення збитку особі, соціальній групі, організації або безпеці держави". За її поширення передбачені штрафи від 40 до 100 тисяч леїв (від 2 до 5 тисяч євро), а також призупинення ліцензії на мовлення до 7 днів. Контролювати виконання закону буде Рада з телерадіомовлення.

Нагадаємо

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції 17 червня оголосила, що Молдові поряд з Україною рекомендували статус кандидата в ЄС. Грузія такої рекомендації не отримала.



