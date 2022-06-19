В Молдове запретили показывать российские новости
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Молдовы Мая Санду подписала закон, запрещающий показывать в стране новостные и аналитические программы рф. Об этом в эфире онлайн-проекта Rezoomat сообщила руководительница Совета по телевидению и радио республики Лилиана Вицу, передает УНН.
Детали
Президент Молдовы Мая Санду подписала закон об информационной безопасности, запрещающий новостной и аналитический контент из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении. К таким странам относится и россия, подписавшая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, но не ратифицировавшая ее.
По словам Вицу, закон будет опубликован и вступит в силу на следующей неделе, после чего за распространение дезинформации и вводящего в заблуждение контента будут действовать штрафы вплоть до временной блокировки СМИ.
Под дезинформацией в законе подразумевается "преднамеренное распространение ложной информации, созданной для причинения ущерба лицу, социальной группе, организации или безопасности государства". За ее распространение предусмотрены штрафы от 40 до 100 тысяч леев (от 2 до 5 тысяч евро), а также приостановка лицензии на вещание до 7 дней. Контролировать выполнение закона будет Совет по телерадиовещанию.
Напомним
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции 17 июня объявила, что Молдове рядом с Украиной рекомендовали статус кандидата в ЕС. Грузия такую рекомендацию не получила.