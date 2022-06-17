У МХП розповіли, на що витратять кредит ЄБРР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Компанія МХП спрямує кредит від ЄБРР на ведення операційної діяльності у рослинництві та збереження ліквідності компанії в період військової агресії з боку рф. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.
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"Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає МХП кредит у розмірі 24 млн євро. Ми спрямуємо ці кошти на ведення операційної діяльності у рослинництві та збереження ліквідності компанії в період військової агресії з боку рф", - йдеться у повідомленні.
Крім того, кредит допоможе компанії забезпечити безперервність роботи бізнесу в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, зазначили у МХП, додаючи, що це має велике значення для підтримки харчової безпеки України.
"Оскільки МХП відіграє важливу роль у цьому напрямі", - йдеться у повідомленні.
Підтримка для МХП є частиною пакету програм ЄБРР щодо харчової безпеки в Україні, яка надається в рамках програми Resilience and Livelihoods. Ця програма ухвалена банком для підтримки економіки країни після вторгнення росії 24 лютого.
"Ми вдячні ЄБРР за прояв відповідального партнерства, захист підприємницької діяльності в Україні та об’єднання навколо спільних цінностей", - підкреслили у МХП.
Нагадаємо
Власник компанії "МХП" Юрій Косюк потрапив до рейтингу найактивніших вітчизняних бізнесменів, які допомагають збройним силам країни, волонтерським організаціям, переселенцям та постраждалим від агресії рф українцям.
Загалом у рейтингу – 12 бізнесменів. Косюк посідає третє місце. Він, за даними видання, у період війни з росією допоміг Україні на 600 млн грн.