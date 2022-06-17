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В МХП рассказали, на что потратят кредит ЕБРР

В МХП рассказали, на что потратят кредит ЕБРР

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Компания МХП направит кредит от ЕБРР на ведение операционной деятельности в растениеводстве и сохранение ликвидности компании в период военной агрессии со стороны рф. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Цитата

"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет МХП кредит в размере 24 млн евро. Мы направим эти средства на ведение операционной деятельности в растениеводстве и сохранение ликвидности компании в период военной агрессии со стороны рф", - говорится в сообщении.

Кроме того, кредит поможет компании обеспечить непрерывность работы бизнеса в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, отметили в МХП, добавляя, что это имеет большое значение для поддержания продовольственной безопасности Украины.

"Поскольку МХП играет важную роль в этом направлении", - говорится в сообщении.

Поддержка МХП является частью пакета программ ЕБРР по пищевой безопасности в Украине, которая предоставляется в рамках программы Resilience and Livelihoods. Эта программа была принята банком для поддержки экономики страны после вторжения россии 24 февраля.

"Мы благодарны ЕБРР за проявление ответственного партнерства, защиту предпринимательской деятельности в Украине и объединение вокруг общих ценностей", - подчеркнули в МХП.

Напомним

Владелец компании "МХП" Юрий Косюк попал в рейтинг самых активных отечественных бизнесменов, которые помогают вооруженным силам страны, волонтерским организациям, переселенцам и пострадавшим от агрессии рф украинцам.

Всего в рейтинге – 12 бизнесменов. Косюк занимает третье место. Он, по данным издания, в период войны с россией помог Украине на 600 млн грн.

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