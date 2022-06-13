Допомога на фронті та в тилу: Косюк потрапив до топ-3 головних українських меценатів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Власник компанії "МХП" Юрій Косюк потрапив до рейтингу найактивніших вітчизняних бізнесменів, які допомагають збройним силам країни, волонтерським організаціям, переселенцям та постраждалим від агресії рф українцям, передає УНН із посиланням на дані Фокус.
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Загалом у рейтингу – 12 бізнесменів. Косюк посідає третє місце. Він, за даними видання, у період війни з росією допоміг Україні на 600 млн грн.
Автори рейтингу вказують, що з першого дня війни Косюк був зосереджений на кількох напрямках, серед яких — безпека працівників, гуманітарна допомога постраждалим від агресії міст та сіл, а також передача виробленої продукції на благодійні цілі.
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"За даними компанії, лише за березень та 11 днів квітня компанія надала 10,6 тис. тонн продукції на суму 575 млн грн. у рамках благодійності. Юрій Косюк також упевнений, що у період війни одне з ключових завдань холдингу – гарантувати продовольчу безпеку.
З цією метою компанія не припиняє роботи, окрім підрозділів в епіцентрі бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Крім того, МХП навіть у цей складний час продовжує допомагати іншим бізнесам, уточнюють автори рейтингу.
Так, благодійний фонд компанії планує направити 3,5 млн грн на гранти малим підприємцям в 11 областях України. Внаслідок конкурсного відбору бізнес-планів підприємці зможуть отримати по 50-100 тис. грн на реалізацію своїх стартапів", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що перше та друге місце у рейтингу займають власник групи SCM Рінат Ахметов та власник компанії "Інтерпайп" Віктор Пінчук. З початку війни Ахметов допоміг Україні на 2,4 млрд грн, а Пінчук – на 750 млн грн.