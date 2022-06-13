Допомога на фронті та в тилу: Косюк потрапив до топ-3 головних українських меценатів

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Загалом у рейтингу – 12 бізнесменів. Косюк посідає третє місце. Він, за даними видання, у період війни з росією допоміг Україні на 600 млн грн.

Автори рейтингу вказують, що з першого дня війни Косюк був зосереджений на кількох напрямках, серед яких — безпека працівників, гуманітарна допомога постраждалим від агресії міст та сіл, а також передача виробленої продукції на благодійні цілі.

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"За даними компанії, лише за березень та 11 днів квітня компанія надала 10,6 тис. тонн продукції на суму 575 млн грн. у рамках благодійності. Юрій Косюк також упевнений, що у період війни одне з ключових завдань холдингу – гарантувати продовольчу безпеку.



З цією метою компанія не припиняє роботи, окрім підрозділів в епіцентрі бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, МХП навіть у цей складний час продовжує допомагати іншим бізнесам, уточнюють автори рейтингу.

Так, благодійний фонд компанії планує направити 3,5 млн грн на гранти малим підприємцям в 11 областях України. Внаслідок конкурсного відбору бізнес-планів підприємці зможуть отримати по 50-100 тис. грн на реалізацію своїх стартапів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що перше та друге місце у рейтингу займають власник групи SCM Рінат Ахметов та власник компанії "Інтерпайп" Віктор Пінчук. З початку війни Ахметов допоміг Україні на 2,4 млрд грн, а Пінчук – на 750 млн грн.