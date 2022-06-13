Помощь на фронте и в тылу: Косюк попал в топ-3 главных украинских меценатов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Владелец компании "МХП" Юрий Косюк попал в рейтинг самых активных отечественных бизнесменов, помогающих вооруженным силам страны, волонтерским организациям, переселенцам и пострадавшим от агрессии рф украинцам, передает УНН со ссылкой на данные Фокус.
Детали
Всего в рейтинге – 12 бизнесменов. Косюк занимает третье место. Он, по данным издания, в период войны с россией помог Украине на 600 млн грн.
Авторы рейтинга указывают, что с первого дня войны Косюк был сосредоточен на нескольких направлениях, среди которых безопасность работников, гуманитарная помощь пострадавшим от агрессии городов и сел, а также передача производимой продукции на благотворительные цели.
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"По данным компании, только за март и 11 дней апреля компания предоставила 10,6 тыс. тонн продукции на сумму 575 млн. грн. в рамках благотворительности. Юрий Косюк также уверен, что в период войны одна из ключевых задач холдинга – обеспечивать продовольственную безопасность.
С этой целью компания не прекращает работы, кроме подразделений в эпицентре боевых действий", - говорится в сообщении.
Кроме того, МХП даже в это сложное время продолжает помогать другим бизнесам, уточняют авторы рейтинга.
"Так, Благотворительный фонд компании планирует направить 3,5 млн грн на гранты малым предпринимателям в 11 областях Украины. В результате конкурсного отбора бизнес-планов предприниматели смогут получить по 50-100 тыс. грн на реализацию своих стартапов", - говорится в сообщении.
Отметим, что первое и второе место в рейтинге занимают владелец группы SCM Ринат Ахметов и владелец компании "Интерпайп" Виктор Пинчук. С начала войны Ахметов помог Украине на 2,4 млрд грн, а Пинчук – на 750 млн грн.