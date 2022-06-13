Помощь на фронте и в тылу: Косюк попал в топ-3 главных украинских меценатов

ukru
13:44 • 51316 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 95123 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 72792 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52090 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72373 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65998 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105123 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119246 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126151 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113169 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 64419 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 68174 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 49516 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 24028 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 36902 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105122 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106315 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246391 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276082 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212816 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 68174 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119246 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105885 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123508 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125820 просмотра
Актуальное
Помощь на фронте и в тылу: Косюк попал в топ-3 главных украинских меценатов

Помощь на фронте и в тылу: Косюк попал в топ-3 главных украинских меценатов

Киев • УНН

 • 275147 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Владелец компании "МХП" Юрий Косюк попал в рейтинг самых активных отечественных бизнесменов, помогающих вооруженным силам страны, волонтерским организациям, переселенцам и пострадавшим от агрессии рф украинцам, передает УНН со ссылкой на данные Фокус.

Детали

Всего в рейтинге – 12 бизнесменов. Косюк занимает третье место. Он, по данным издания, в период войны с россией помог Украине на 600 млн грн.

Авторы рейтинга указывают, что с первого дня войны Косюк был сосредоточен на нескольких направлениях, среди которых безопасность работников, гуманитарная помощь пострадавшим от агрессии городов и сел, а также передача производимой продукции на благотворительные цели.

Цитата

"По данным компании, только за март и 11 дней апреля компания предоставила 10,6 тыс. тонн продукции на сумму 575 млн. грн. в рамках благотворительности. Юрий Косюк также уверен, что в период войны одна из ключевых задач холдинга – обеспечивать продовольственную безопасность.

С этой целью компания не прекращает работы, кроме подразделений в эпицентре боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, МХП даже в это сложное время продолжает помогать другим бизнесам, уточняют авторы рейтинга.

"Так, Благотворительный фонд компании планирует направить 3,5 млн грн на гранты малым предпринимателям в 11 областях Украины. В результате конкурсного отбора бизнес-планов предприниматели смогут получить по 50-100 тыс. грн на реализацию своих стартапов", - говорится в сообщении.

Отметим, что первое и второе место в рейтинге занимают владелец группы SCM Ринат Ахметов и владелец компании "Интерпайп" Виктор Пинчук. С начала войны Ахметов помог Украине на 2,4 млрд грн, а Пинчук – на 750 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы