У місті в Швеції через коронавірус розкидають гній у парку, щоб люди там не гуляли

“Університетське місто Лунд у Швеції має вивантажити тонну курячого посліду в своєму центральному парку, щоб утримати до 30 000 жителів, які збираються там на традиційні святкування в честь Вальпургієвої ночі в четвер”, — пишуть у виданні.

Так, захищаючи рішення розкидати тонну курячого посліду в парку, голова Комітету з питань довкілля місцевої ради Густав Лундблад сказав: “Ми отримуємо можливість удобрювати газони, і в той же час це буде смердіти, і тому може бути не так приємно сидіти і пити пиво”.

Уся справа в тому, що Швеція віддала перевагу легкому підходу до стримування коронавірусу, тому святкування Вальпургієвої ночі не заборонено і класифікується як “спонтанне”, проте влада все-таки рекомендує утриматися від цієї традиції в цьому році.

Раніше УНН писав, що Україна і Швеція обговорили заходи з боротьби з коронавірусом.