Украина и Швеция обсудили меры по борьбе с коронавирусом и дальнейшее сотрудничество стран

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с государственным секретарем Офиса Премьер-министра Королевства Швеция Карин Валенстин, на которой стороны обсудили меры по противодействию коронавирусу и организации авиарейсов для возвращения украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.