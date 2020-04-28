Посол розповів про пріоритети Швеції під час головування в ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Питання гендерної рівності матиме високий пріоритет під час головування Швеції в ОБСЄ в 2021 році. Про це під час круглого столу на тему "Підведення підсумків виконання національного плану дій "Жінки, мир, безпека” на період до 2020 рокуˮ заявив надзвичайний та повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, передає кореспондент УНН.
“Швеція буде головувати в ОБСЄ в 2021 році, і "Жінки, мир та безпека“ буде, без сумніву одним з головних пріоритетів під час головування Швеції. ОБСЄ має важливу компетенцію щодо плану "Жінки, мир та безпека“, тож я щиро сподіваюсь, що швецьке головування в 2021 році надасть змогу підкреслити це важливе питання в Україні у співпраці з нашими українськими партнерами”, — сказав посол.
Нагадаємо, 9 квітня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде.