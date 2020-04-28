Посол рассказал о приоритетах Швеции во время председательства в ОБСЕ

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 1393 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 4665 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 48311 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 91214 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103851 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129841 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129894 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174185 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122093 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Посол рассказал о приоритетах Швеции во время председательства в ОБСЕ

Посол рассказал о приоритетах Швеции во время председательства в ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 11505 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вопросы гендерного равенства будут иметь высокий приоритет во время председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Об этом во время круглого стола на тему "Подведение итогов выполнения национального плана действий "Женщины, мир, безопасность" на период до 2020 года" заявил чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, передает корреспондент УНН.

"Швеция будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, и "Женщины, мир и безопасность" будет, несомненно одним из главных приоритетов во время председательства Швеции. ОБСЕ имеет важную компетенцию по плану "Женщины, мир и безопасность", поэтому я искренне надеюсь, что шведское председательство в 2021 году позволит подчеркнуть этот важный вопрос в Украине в сотрудничестве с нашими украинскими партнерами", - сказал посол.

Напомним, 9 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. 

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