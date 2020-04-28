Посол рассказал о приоритетах Швеции во время председательства в ОБСЕ

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вопросы гендерного равенства будут иметь высокий приоритет во время председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Об этом во время круглого стола на тему "Подведение итогов выполнения национального плана действий "Женщины, мир, безопасность" на период до 2020 года" заявил чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, передает корреспондент УНН.