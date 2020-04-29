Україна та Швеція обговорили заходи у боротьбі з коронавірусом та подальшу співпрацю країн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з державним секретарем Офісу Прем’єр-міністра Королівства Швеція Карін Валенстін, на якій сторони обговорили заходи щодо протидії коронавірусу та організацію авіарейсів для повернення українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з державним секретарем Офісу Прем’єр-міністра Королівства Швеція Карін Валенстін.
Співрозмовники обмінялися інформацією про заходи, яких вживають Україна та Швеція для протидії COVID-19, і погодилися з необхідністю координації відповідних кроків задля захисту здоров’я громадян обох країн", - йдеться у повідомленні.
Також під час розмови було відзначено важливість організації авіаційних рейсів для повернення українців на батьківщину, останній з яких здійснено напередодні.
"Українська сторона підтримала майбутнє головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році та висловила готовність обговорити важливі у цьому зв’язку ініціативи під час двосторонніх консультацій, запланованих на найближчий час", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, Жовква ознайомив Карін Валенстін з поточною ситуацією на Донбасі, привернувши особливу увагу до блокування та невиконання низки важливих кроків: припинення вогню, розведення військ, забезпечення повного доступу СММ ОБСЄ до тимчасово окупованих територій та доступу представників гуманітарних організацій до утримуваних осіб.
"Було домовлено активізувати двосторонній політичний діалог після завершення пандемії та сприяти активному розвитку торговельно-економічної співпраці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, надзвичайний та повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг заявив, що питання гендерної рівності матиме високий пріоритет під час головування Швеції в ОБСЄ в 2021 році.