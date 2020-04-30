В городе в Швеции из-за коронавируса разбрасывают навоз в парке, чтобы отпугнуть гуляющих
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Шведский город Лунд распорядился разбрасывать куриный помет в центральном парке, чтобы избежать массовых собраний по случаю традиционного весеннего фестиваля и рисков распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Университетский город Лунд в Швеции должен выгрузить тонну куриного помета в своем центральном парке, чтобы удержать до 30 000 жителей, которые собираются там на традиционные празднования в честь Вальпургиевой ночи в четверг", - пишут в издании.
Так, защищая решение разбрасывать тонну куриного помета в парке, председатель Комитета по вопросам окружающей среды местного совета Густав Лундблад сказал: "Мы получаем возможность удобрять газоны, и в то же время это будет вонять, и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво".
Все дело в том, что Швеция отдала предпочтение легкому подхода к сдерживанию коронавируса, поэтому празднование Вальпургиевой ночи не запрещено и классифицируется как "спонтанное", однако власти все же рекомендуют воздержаться от этой традиции в этом году.
Ранее УНН писал, что Украина и Швеция обсудили меры по борьбе с коронавирусом.