У Мінсоцполітики запевнили, що бюджет соцстраху на наступний рік бездефіцитний
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Бюджет Фонду соціального страхування України на 2020 рік уже ухвалено, він збалансований та бездефіцитний. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, передає кореспондент УНН.
Так, за даними Коваля, бюджет Фонду на 2020 становить понад 27 мільярдів гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обрано нового голову правління Фонду соціального страхування
"Наразі бюджет прийнятий бездефіцитним. Ми попрацювали з виконавчою дирекцією Фонду, надали певні рекомендації і наразі бюджет прийнято збалансованим", - повідомив заступник міністра.
Нагадаємо, Фонд соцстраху 20 листопада призупинив виплати лікарняних та декретних. У Фонді соцстраху відзначили, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду. Виплати згодом відновилися.
27 листопада на засіданні уряду були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів щодо бюджету Фонду на 2019 рік. Після цього Фонд соцстрахування отримав 1 млрд грн на виплати лікарняних та декретних.