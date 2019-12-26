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В Минсоцполитики заверили, что бюджет соцстраха на следующий год бездефицитный

В Минсоцполитики заверили, что бюджет соцстраха на следующий год бездефицитный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Бюджет Фонда социального страхования Украины на 2020 год уже принят, он сбалансирован и бездефицитный. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, передает корреспондент УНН.

Так, по данным Коваля, бюджет Фонда на 2020 года составляет более 27 млрд гривен.

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"Сейчас бюджет принят бездефицитным. Мы поработали с исполнительной дирекцией Фонда, предоставили определенные рекомендации и на данный момент бюджет принят сбалансированным", - сообщил замминистра.

Напомним, Фонд соцстраха 20 ноября приостановил выплаты больничных и декретных. В Фонде соцстраха отметили, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда. Выплаты позже возобновились.

27 ноября на заседании правительства были внесены изменения в постановление Кабинета министров относительно бюджета Фонда на 2019 год. После этого Фонд соцстрахования получил 1 млрд грн на выплаты больничных и декретных.

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