В Минсоцполитики заверили, что бюджет соцстраха на следующий год бездефицитный

Так, по данным Коваля, бюджет Фонда на 2020 года составляет более 27 млрд гривен.

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"Сейчас бюджет принят бездефицитным. Мы поработали с исполнительной дирекцией Фонда, предоставили определенные рекомендации и на данный момент бюджет принят сбалансированным", - сообщил замминистра.

Напомним, Фонд соцстраха 20 ноября приостановил выплаты больничных и декретных. В Фонде соцстраха отметили, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда. Выплаты позже возобновились.

27 ноября на заседании правительства были внесены изменения в постановление Кабинета министров относительно бюджета Фонда на 2019 год. После этого Фонд соцстрахования получил 1 млрд грн на выплаты больничных и декретных.